Сирия новости 12 апреля 12.30: «Тахрир аш-Шам» атаковала позиции САА в Хаме, бои между ВС Турции и курдами в Алеппо

Сирия, 12 апреля. «Тахрир аш-Шам» атаковала позиции САА на севере Хамы, бои между ВС Турции и курдами в Алеппо, в Ираке уничтожено 12 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала подконтрольные САА районы Хамы.

Курды: ведут бои с ВС Турции и ССА на севере Алеппо.

ВС Турции: обстреливают позиции курдов в Алеппо.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных исламистов в районе Аль-Кабун оазиса Восточная Гута, передает информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now).

Напомним, данная территория провинции Дамаск была освобождена от незаконных вооруженных формирований весной прошлого года. Боевики вынужденно сдали свои позиции САА и покинули регион.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что ВС Турции наносят удары по опорным пунктам курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере провинции Алеппо. Столкновения отмечаются недалеко от города Тель-Рифат. Ранее курды совершили ряд вылазок в окрестности Африна. Напомним, данная территория находится под контролем протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА).

На западе региона продолжаются столкновения между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). Об этом пишет военный Twitter-канал (@SyriaCivilDefe).

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращается противостояние между радикальными исламистами и правительственными войсками САР, передает информационное агентство Al-Masdar News. Террористы «Тахрир аш-Шам» продолжают совершать атаки на подконтрольные САА районы, а бойцы войск Башара Асада в свою очередь ведут обстрел укрытий джихадистов в Хаме и на юге Идлиба.

Также недалеко от Мурека отмечаются столкновения между сирийской армией и группировкой «Джейш аль-Изза», пишет Al-Masdar News.

Ирак

Правительственные войска Ирака проводят операцию против «спящих ячеек» ИГИЛ1 в горном районе Хамрин на северо-востоке страны. Военный Telegram-канал (@C_Military1) сообщает, что в рамках зачистки данной территории было обнаружено и уничтожено 12 террористов «Исламского государства»1. Кроме того, по данным газеты Al-Naba, военнослужащие ВС Ирака разрушили 11 тоннелей радикальных исламистов.

Один из источников пишет в Twitter (@Ozkok_), что в Ирак прибыло шесть самолетов F-16 из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)