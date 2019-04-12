СК РФ объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

Москва, 12 апреля. Следственный комитет России объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в призывах к террористической деятельности. Следственные органы уже обратились в Басманный суд с просьбой заочно арестовать украинского чиновника.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск», — пояснила ТАСС представитель суда.

Напомним, что летом 2017 года Гриценко в эфире украинского телеканала 112. Украина призвал совершать теракты в России. Это, по его словам, должно было стать ответом Украины на взрывы в Киеве и Мариуполе, которые прогремели в первой половине 2017 года и унесли жизни нескольких высокопоставленных украинских офицеров. Гриценко тогда заявил, что «на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве». Кроме того, в 2014 году украинский политик заявил о возможности сбивать пассажирские самолеты, летящие из России на Украину.

Примечательно, что претензии к Гриценко есть не только у российских органов. В феврале этого года украинский военнослужащий, участвовавший в войне в Донбассе, обвинил своего соотечественника в бездарном управлении вооруженными силами. По его словам, если бы министр обороны не продал в свое время все украинские танки, потери ВСУ под Дебальцево, Славянском и Иловайском не были бы такими большими. Гриценко также вызывали на допрос в СБУ в январе этого года, но только в статусе свидетеля.

Анатолий Гриценко возглавлял министерство обороны в 2005-2007 годах во время правления президента Виктора Ющенко. С 2007 по 2014 годы он был депутатом Верховной рады Украины.