Автор песен Бузовой назвал сумму гонораров

Москва, 12 апреля. Автор хитов Ольги Бузовой «Мало половин», «Чемпион» и «Она не боится» Александр Степанов, больше известный как рэпер ST, назвал сумму своих гонораров.

Степанов подчеркнул, что не всегда соглашается написать песню, однако если сделка заключается, то ее сумма начинается от 20 тысяч долларов за один текст.

«Я очень дорогой гострайтер», — заметил он.

При этом ST признался, что хит «Мало половин» отдал Бузовой бесплатно. Рэпер объяснил, что лишь получает с нее авторские отчисления, пишет Lenta.ru.

В эфире передачи «Вечерний Ургант» хип-хоп исполнитель рассказал, что его побудило написать песню для Бузовой. По его словам, его очень тронула ситуация в личной жизни ведущей, которая была переполнена проблемами. Своими переживаниями Бузова поделилась с рэпером, когда он и его жена Ассоль пришли к ней в гости.

ST заявил знакомой, что готов написать для нее хит, однако Бузова отнеслась к этой идее скептически. Уже через неделю исполнитель представил ей будущую песню, от которой телеведущая пришла в восторг.

Накануне телеведущая и певица Бузова в социальной сети Instagram восхитилась сама собой и спросила подписчиков, какие черты ее характера или внешности они бы выделили. Однако не все подписчики разделили восторг артистки от самой себя.

Некоторые поклонники отреагировали шуткой, заявив о том, что левая нога исполнительницы нравится им больше правой. Кроме того, нашлось место и для критики в адрес звезды: некоторые пользователи заявили, что ничего выдающегося в телеведущей нет.