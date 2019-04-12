Киев, 12 апреля. Действующего президента Украины Петра Порошенко могут вызвать на допрос по делу о хищениях в оборонной сфере, если он проиграет выборы. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет агентство УНИАН.

Журналисты поинтересовались у Авакова, будет ли возбуждено дело против Порошенко после окончания его президентского срока при наличии доказательств по делу о хищениях в оборонной сфере. Глава ведомства уточнил, что на Украине достаточно институтов, которые могут открыть уголовное производство против украинского гражданина, который ранее занимал пост главы государства. Аваков назвал это «нормальной процедурой». Поэтому, по словам главы МВД, Порошенко могут допросить по делу о хищениях в оборонной сфере.

Аваков сообщил, что он и лидер партии «Народный фронт», бывший премьер Арсений Яценюк регулярно ходят на допросы. Аваков напомнил, что последний раз он был на допросе по делу о покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее украинские парламентарии потребовали от президента страны Петра Порошенко объяснить ситуацию вокруг сообщений о «хищениях в армии». С таким заявлением выступили представители фракции «Самопомощь» в Верховной раде.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором раскрыли схему масштабных хищений в украинском оборонном комплексе. Авторы материала утверждают, что к преступлениям причастны лица из окружения Порошенко.

Выяснилось, что сын бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Гладковский при содействии отца продал госконцерну «Укроборонпром» высотомеры российского производства по завышенной в пять раз цене.

По данным портала, «Укроборонпром» заплатил 580 тысяч долларов за высотомеры, чья стоимость составляла 85 тысяч долларов. При учете транспортных расходов в 120 тысяч долларов получилась пятикратная переплата. Гладковский, его отец и бизнес-партнер Виталий Жуков, по данным Bihus.info, в конце 2016 года — начале 2017 года заработали на «закупке» шести высотомеров в России 300 тысяч долларов.

Сам Порошенко заявил, что не имеет отношения к коррупционным схемам на Украине.