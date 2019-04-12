Обучать россиян финансовой грамотности начнут с дошкольного возраста

Москва, 12 апреля. Воспитатели в детских садах РФ получат рекомендации по программам финансовой грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

В сообщении подчеркивается, что рекомендации для воспитателей детских садов по развитию экономического воспитания детей в возрасте 5-7 лет разработаны Минпросвещения РФ совместно с Центробанком и Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий.

В Минпросвещения подчеркивают, что обучение финансовой грамотности в дошкольном возрасте является способом привить ребенку «бережливость, трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность, ответственность и самоконтроль». Также это позволяет формировать первое представление о финансовом мире.

«Занятия рекомендовано проводить в доступной и комфортной для детей форме — это театральные постановки, сказки, тематические игры в группе, образовательные веб-квесты», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти российских регионов займутся повышением финансовой грамотности населения. Как сообщил директор департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РФ Андрей Бокарев, уровень финансовой грамотности может стать ключевым показателем эффективности в 2020 году. По его словам, финансовая грамотность в регионе оценивается по трем показателям, среди которых индекс знаний, навыков и установок. В настоящее время средний рейтинг финграмотности в России составляет 12,12 балла.