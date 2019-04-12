Роскосмос поддержит фестиваль «Нашествие»

Москва, 12 апреля. Роскосмос стал официальным партнером музыкального фестиваля «Нашествие». Об этом сообщил в пятницу медиадиректор рок-мероприятия Сергей Горбачев.

По его словам, в 2019 году благодаря сотрудничеству с госкорпорацией «Нашествие» представит гостям в прямом эфире запуск ракеты с Земли и даст возможность пообщаться с космонавтами, которые находятся на Международной космической станции.

Горбачев напомнил, что в этом году фестивалю исполняется 20 лет. Он добавил, что слоган мероприятия будет звучать как «Нашествие» уходит в космос!», передает НСН.

Сотрудничество Роскосмоса и «Нашествия» подтвердил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он добавил, что на музыкальном фестивале будут представлены лучшие космические разработки. В частности, гости мероприятия увидят первый Луноход, смогут пройти экспресс-диагностику и подать заявку в Российский отряд космонавтов, а также принять участие в виртуальных космических гонках над Землей и посетить ночную обсерваторию.