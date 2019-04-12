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Опубликовано видео жестокого избиения подростка толпой сверстников в Казани

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Опубликовано видео жестокого избиения подростка толпой сверстников в Казани

Казань, 12 апреля. Видео жестокого избиения подростка толпой хулиганов в Казани появилось в Сети.

На кадрах записи камер наружного видеонаблюдения можно видеть, как юношу сначала избивают двое молодых людей примерно его возраста, а после к ним присоединяются их приятели. В итоге в избиении участвовали 11 человек. В какой-то момент мучители повалили мальчика на землю и стали пинать его ногами. Когда злоумышленники наконец разошлись, пострадавший остался лежать без движения.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП произошло 5 апреля неподалеку от школы №171 на улице Вагапова. В настоящее время пострадавший юноша уже выписан из больницы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело об Умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Материалы находятся в МВД, но скоро их передадут в СК РФ, потому что участники инцидента несовершеннолетние», — добавил источник ФАН.

В региональном УМВД уточнили, что несколько нападавших уже были допрошены. Причину жестокого избиения они объяснили «словесным конфликтом» с избитым юношей.

Автор: Игорь Федоров
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