Лавров объяснил неспособность США честно конкурировать в экономике

Москва, 12 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не в состоянии честно конкурировать в сфере экономики. Об этом он сообщил во время встречи со студентами и преподавателями Дипакадемии.

Лавров объяснил торговые войны, которые Вашингтон развязывает в современном мире. Министр отметил, что методы недобросовестной конкуренции в настоящее время определяют действия американцев в международных экономических отношениях. Принципы ВТО из-за позиции США подвергаются эрозии.

«Если брать чисто экономически, да, США по-прежнему ведущая держава, но ее относительная роль сокращается, бурно растет экономика Китая, Индии, целого ряда других стран и регионов, — пояснил глава внешнеполитического ведомства России. — И в экономике США, как мы наблюдаем в последние пару-тройку лет, уже честно конкурировать не в состоянии».

Глава МИД РФ указал на односторонние и экстерриториальные санкции и угрозы Вашингтона, которые направлены не только на проводящие независимую политику страны, но и на ближайших союзников американцев. В качестве примера Лавров привел ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2», а также угрозы США в адрес Турции из-за покупки российских С-400.

«Ситуация с угрозами члену НАТО — Турции из-за того, что Анкара решила укреплять свою обороноспособность, приобретая российские вооружения, да и много других примеров», — констатировал российский министр.

10 апреля глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что США призывают своих зарубежных союзников и партнеров к введению санкций против властей Венесуэлы.