Более 2,6 тысячи россиян не пустили на Украину с начала 2019 года

Киев, 12 апреля. Украинская пограничная служба не пустила на территорию Украины свыше 2,5 тысяч россиян с начала 2019 года. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, его слова приводит агентство УНН.

«(Не пустили — прим.) более 2600 граждан Российской Федерации», — сказал Слободян.

Он подчеркнул, что, в общей сложности, с начала текущего года на территорию Украины пограничники не пустили более 11 тысяч иностранцев.

Стоит отметить, что украинские власти не пускают в страну лиц, которые посетили Крым, так как Киев по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», хотя вопрос принадлежности полуострова закрыт. Об этом неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году по итогам референдума. В Москве неоднократно заявляли, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

В конце ноября 2018 года после провокации ВМСУ в районе Керченского пролива президент Украины Петр Порошенко ввел на территории десяти областей страны военное положение. Кроме того, он распорядился ограничить въезд на Украину для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Однако позже запрет был снят.

Напомним, три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе, проигнорировав требования российских пограничников о немедленной остановке экипажей. Три бронекатера задержали, а моряков арестовали, Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту инцидента в Керченском проливе, пишет «Газета.ru». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал инцидент в Керченском проливе, назвав его однозначной провокацией Киева.