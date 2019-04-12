«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

Москва, 12 апреля. Московский футбольный клуб накажет своего игрока, полузащитника Аяза Гулиева за инцидент с пешеходом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте ФК.

«Изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции», — говорится в сообщении.

Дорожный инцидент с участием футболиста произошел 10 апреля. По пути на тренировку Гулиев вступил в конфликт с пешеходом и применил к нему физическую силу. Пострадавший и спортсмен смогли самостоятельно разрешить конфликт.

В настоящее время пешеход не имеет претензий к футболисту. Однако «Спартак» счел необходимым наказать Гулиева.

«Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», — отметили в ФК.

При этом Гулиев признался, что был не прав, и публично извинился перед пострадавшим, клубом и болельщиками за свое поведение. По словам футболиста, за произошедшее ему «очень стыдно».

«Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно», — говорится в заявлении Гулиева, размещенном на сайте «Спартака».

Как уточняет «Свободная пресса», конфликт возник при попытке Гулиева завершить маневр на красный сигнал светофора на улице Краснопрудная и помешал пешеходам, которые начали переходить дорогу.

Накануне, как сообщала «Газета.ру», в Пресненском суде города Москвы завершился третий день заседания по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в участиях в двух драках. Инцидент произошел в октябре 2018 года в Москве.

Спортсмены избили водителя ведущей Первого канала, а затем напали на сотрудника Минпромторга. По словам одного из официантов кафе, где произошел инцидент, компания спортсменов вела себя вызывающе.