Домашний арест американского инвестора Калви продлили на три месяца

Москва, 12 марта. Суд в Москве продлил домашний арест американского инвестора Майкла Калви на три месяца. В пятницу Калви попросил московский суд отпустить его под подписку о невыезде. Он выразил готовность исполнять все условия домашнего ареста. По его словам, «даже подписка о невыезде сможет удовлетворить задачи следствия».

Как пишет РИА Новости, в четверг Басманный суд Москвы освободил американского гражданина из следственного изолятора по просьбе следствия. Калви был переведен под домашний арест по 13 апреля включительно. Позже суд получил ходатайство от следователей о продлении домашнего ареста до 14 июля.

Напомним, Калви является основателем компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ. Его задержали в феврале сотрудники СК РФ.

По данным следствия, бизнесмен знал о задолженности у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» по кредитам перед банком в размере 2,5 миллиарда рублей, однако продал акции банку «Восточный экспресс». Также по делу о мошенничестве СКР задержал еще пятерых сообщников Калви, в том числе директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина и партнера Филиппа Дельпаля.

Басманный суд в Москве арестовал 16 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok на два месяца. Калви предъявлены официальные обвинения в мошенничестве по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что дело основателя фонда Baring Vostok нельзя увязывать с инвестиционным климатом в России. Такую позицию высказал российский лидер Владимир Путин.