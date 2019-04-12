Десятки сирийских беженцев вернулись на родину из лагеря «Эр-Рукбан» — видео ФАН

Дамаск, 12 апреля. Десятки сирийских семей продолжают прибывать в гуманитарный коридор «Джлеб», расположенный в сирийской пустыне Хомс, из лагеря «Эр-Рукбан», где американские оккупационные силы удерживают в лагере тысячи мирных жителей, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Проход «Джлеб» расположен в сирийской пустыне Бадии к востоку от района Заза в провинции Хомс. Всех прибывших из «Эр-Рукбана» сирийских беженцев готовят к переводу в центры временного проживания в Хомсе, а затем к транспортировке в их родные районы, освобожденные сирийской правительственной армией от террористов.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В данный момент большинство из прибывших людей уже обеспечены необходимыми лекарствами и продовольствием. Тем временем в «Эр-Рукбане», где остаются несколько тысяч человек, сложилась по-настоящему критическая ситуация. Людям буквально не хватает еды и лекарств. Американские военные, которые контролируют эту зону, препятствуют доставке гуманитарной помощи и выходу беженцев из лагеря.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что несколько автобусов, охраняемых сирийским правительством, перевезли десятки семей перемещенных сирийцев, которых удерживали американские оккупационные силы, в центры временного проживания в Хомсе, затем они будут перемещены в свои родные районы, освобожденные сирийской правительственной армией от терроризма, сообщил наш корреспондент.

Стоит отметить, что у большей части прибывших людей было зафиксировано истощение и множество хронических заболеваний. Подорванное здоровье считается одним из главных признаков беженцев, прибывших из «Эр-Рукбана», среди них множество женщин и детей. Многие из них серьезно пострадали из-за суровых условий, в которых проживали в течение почти пяти лет. В лагере практически не было медицинского обслуживания из-за осады, наложенной на лагерь американскими оккупационными силами, расположенными в районе Ат-Танф. Они не позволяли благотворительным организациям и волонтерам доставить простому народу предметы первой необходимости.