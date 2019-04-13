Закон о Центробанке предложили изменить ради майских указов

В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась презентация ежегодного аналитического доклада «О конкурентоспособности российской экономики с точки зрения обрабатывающей промышленности в 2018 году».

Согласно документу, тенденции прошлого года весьма положительные: России удалось нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 147 млрд долларов. Объем финансирования субсидий предприятиям обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства вырос на 8%.

Поддержку получили около девяти тысяч компаний. При этом правительственные меры поддержки так и не смогли остановить рецессию в экономике, сообщил председатель Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин.

«Налоговая нагрузка составляет 52% от оборота промышленности, а все субсидии, которые государство дает промышленным предприятиям, составляют менее 1% от оборота. Притом что налоговая нагрузка выросла на 30%, конечно, эффект от этих мер поддержки не выглядит очень весомым», — заявил автор доклада.

Налоги на бизнес выросли на 29%, а ВВП — на 1% к уровню 2015 года, отметил Константин Бабкин. Больше половины прироста поступлений обеспечил нефтегазовый сектор. В результате в прошлом году уровень просроченной задолженности предприятий обрабатывающей промышленности увеличился на 20%.

«Мы провели опрос в рамках ТПП и увидели ответ предпринимателей: высокие налоги как проблему для ведения бизнеса отмечали 57% предпринимателей, высокую стоимость кредитов — 49%», — заключил он.

Господдержка по-прежнему недоступна для большинства промышленных предприятий, заявили предприниматели, ученые, члены Торгово-промышленной палаты. Центральный банк раскручивает инфляцию — в результате денежная масса сокращается, банковская сфера монополизируется.

Как заявил советник президента РФ Сергей Глазьев, ЦБ убил кредит в экономике. По его словам, доля инвестиционных кредитов российских банков не превышает 7%. То есть банки практически перестали кредитовать инвестиции.

«Примерно 14 триллионов рублей было изъято за последние четыре года из реального сектора и перераспределено через банковский сектор обратно в ЦБ. Мы единственная страна в мире, где Центральный банк, вместо того чтобы создавать кредиты и условия для кредитования инвестиций, изымает деньги из экономики в гигантских масштабах», — возмущается эксперт.

Председатель Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза констатировал: чтобы выполнить майский указ президента, нужно пересматривать всю денежно-кредитную политику. Эксперт назвал ложной позицию руководства Центробанка о невозможности быстрого экономического роста из-за отсутствия свободных мощностей.

«У нас почти 120 триллионов рублей свободных денежных средств внутри страны. А денежная масса падает из-за политики Центрального банка. При депозитной ставке ЦБ 6,75% для банков зачем им кредитовать кого-то? Клади деньги в ЦБ и забывай о каких-либо своих проблемах! Поэтому нет никакого сегодня инструмента, кроме налаживания серьезного трансмиссионного механизма превращения этих огромных сбережений в инвестиции», — считает экономист.

Главной целью политики Центробанка должно стать увеличение инвестиционной и инновационной активности, считает Владимир Гамза. Для этого, по его мнению, в законе «О Центральном банке РФ» нужно прописать обязанность участия регулятора в экономическом росте инструментами денежно-кредитной политики.

«Если изменить сегодня функционал Центрального банка, то 100% его председатель нашел бы возможность усилить активность самого ЦБ с точки зрения решения задач экономического роста. А так сотрудники ЦБ говорят: «Это не наша задача, мы не занимаемся вопросами экономического развития, это не к нам, это к правительству», — рассказал Гамза в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, пока разговоров на эту тему в Госдуме нет. Депутат назвал такое предложение «популизмом».

«Центральный банк участвует во всех процессах, он не исключает себя. Пусть продолжает участвовать, зачем же на него возлагать эти обязанности? — недоумевает он в беседе с корреспондентом ФАН. — На сегодняшний день я бы не стал вносить какие-то коренные изменения».

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уже предложил идею о структурных преобразованиях в российской экономике. В ней депутат видит гораздо больше перспектив.

«Мы перешли в новую экономическую формацию уже 30 лет назад, перетащив за собой старую систему управления. Пора ее менять! — заявил Игорь Дивинский. — Изменить систему бюджетирования, в том числе и регионов. Определить приоритеты национальных проектов. Не в плане того, что придать им иной статус и потом с кого-то спрашивать, но эти задачи должны быть распределены среди как государственных, так и частных компаний».

Только мягкая денежно-кредитная политика, новые субсидии предприятиям и снижение ключевой ставки ЦБ с текущих 7,75% до 1% к 2023 году способны выцвести российскую экономику на новый этап развития, уверен Константин Бабкин. Идею расширения функций ЦБ предприниматель поддержал.

«Задача денежно-кредитной политики — это создание рабочих мест, развитие реального сектора экономики и третьим пунктом — стабильность денежно-кредитной системы. Двенадцатым пунктом — удержание инфляции в определенных рамках. Сейчас там [у Центробанка] только инфляция, и больше ничего, — пояснил Бабкин в интервью корреспонденту ФАН. — Не нужно менять законы — просто собрать директоров ЦБ. Станет понятно, что надо не уничтожать методично по два банка каждый понедельник, а наоборот — развивать банковскую систему, делать ее многочисленной, конкурентоспособной».

Как сообщил корреспонденту ФАН вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин, ведомство ведет диалог с руководством Центробанка. Главная цель — добиться понимания между бизнесом и властью.

«Это очень непростой вопрос — достигнуть сбалансированного соглашения, — сказал Дмитрий Курочкин. — Мы надеемся, что правительство услышит мнение предпринимательского сообщества, которое сегодня очень активно звучало, и сделает политику более гибкой, чтобы ускорить экономический рост».

Текст доклада и предложения участников рынка по улучшению условий ведения бизнеса для российских предпринимателей будут направлены в адрес правительства РФ.