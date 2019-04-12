Китайские горнодобывающие компании превратили реку в ЦАР в строительную площадку

Банги, 12 апреля. Китайские горнодобывающие компании нанесли серьезный урон окружающей среде во время работ на реке Ухам в Центральноафриканской Республике, сообщил миссионер в Бозуме Аурелио Газзера.

Власти ЦАР приостановили деятельность четырех китайских горнодобывающих компаний, которые действовали в Базуме. За время своей работы они превратили реку Ухам в некое подобие строительной площадки.

По словам Газзера, это произошло из-за того, что одна из компаний занималась на территории поиском золота. Он отметил, что китайцы создали около десятка раскопок в Базуме и его окрестностях, пишет The Observers.

Миссионер пояснил, что работники заполняли землей плотины, чтобы отклонить поток реки. Затем они использовали бульдозеры и экскаваторы, чтобы добраться до грязи, песка и гравия, которые просеивают, чтобы найти золото. Этот метод наносит катастрофический ущерб окружающей среде. Журналисты опубликовали последствия деятельности китайских предприятий.

В результате экология реки была нарушена. Это стало трагедией для жителей местной деревни Бойеле, которые используют воду из Ухам, чтобы не только мытья, но и пить.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН готов пересмотреть вопрос продления эмбарго на ввоз оружия в ЦАР.