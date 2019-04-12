Украинский телеканал подает в суд на Порошенко из-за срыва эфира



Киев 12 апреля. Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на действующего президента страны Петра Порошенко из-за перебранки с Владимиром Зеленским, заявил гендиректор группы 1+1 Media Александр Ткаченко.

По его словам, инцидент произошел в минувший четверг вечером, когда журналисты готовили к выпуску программу «Право на власть». Гостями выпуска должны были стать эксперты. Ткаченко подчеркнул, что кандидатов на пост президента Украины, ни действующего главу государства на телеканал никто не приглашал, сообщает ТАСС.

Однако, по словам Ткаченко, внезапно во двор студии имени Довженко въехали две машины, в одной из которых находился Порошенко. При этом, как отметил гендиректор «1+1», не совсем понятно в каком статусе политик прибыл в студию — кандидата или президента. Сам Порошенко, по словам Ткаченко, заявил, что «пришел на дебаты».

«Его впускают в студию. А что делать, статус президента никто не отменял», — посетовал Ткаченко.

Гендиректор телеканала также заметил, что Порошенко точно знал, что его главный противник на выборах Владимир Зеленский в это время находится во Франции. В Париже у шоумена была запланирована встреча с президентом Эмманюэлем Макроном.

«И тут вдруг звонит в студию кандидат в президенты Зеленский из Парижа и расставляет точки над «i», — добавил Ткаченко.

Весь разговор Зеленского и Порошенко, по его словам, проходил на повышенных тонах. В итоге в их перепалку из-за даты дебатов даже вмешалась ведущая.Ткаченко добавил, что Зеленский в ходе разговора публично заявил Порошенко, что по пути в аэропорт видел, как его преследовали машины наружного наблюдения.

Теперь руководство «1+1» подаст в суд на Порошенко. Причиной, по словам Ткаченко, станет не только то, что он «позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства», но и прошлые обвинения в адрес канала.

«Ждите в понедельник, — пообещал Ткаченко. — В стране, которая стряхнет с себя ваше вранье, — это уже будет возможно».

Он также напомнил, что до второго тура выборов осталось чуть больше недели.

«Пошел обратный отсчет — еще 9 дней осталось», — заключил он.

Как сообщалось ранее, видео перепалки Порошенко и шоумена Зеленского в эфире программы «Право на власть» уже появилась в соцсети Facebook.