В Госдуме обсудили пользу вакцинации и наказание врачей за ее антипропаганду

В нижней палате парламента прошел круглый стол, посвященный проблемам вакцинации населения. О том, почему россияне боятся прививать детей и кто за это должен отвечать, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Свобода выбора, которой нет

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил обеспокоенность периодически возникающими во всем мире эпидемиями. По мнению парламентария, одной из причин их появления стала широкая антипропаганда вакцинации.

«Нас беспокоит непонятная нам как врачам активность антивакцинального лобби, которое имеет столетнюю историю. Сейчас в условиях открытого информационного пространства, Интернета оно приобрело другое звучание. И мы об этом говорили неоднократно», — заявил Морозов.

По словам депутата, сколько бы представители профессионального сообщества ни улучшали свою жизнь внутри системы здравоохранения, при отсутствии должного отпора и взаимодействия с обществом, в том числе информационного, результаты не будут оправдывать ожиданий.

«Сегодня мы должны в первую очередь говорить о приверженности к вакцинопрофилактике и о том, где мы, законодательная власть, недорабатываем в отношении создания хорошей платформы информирования населения и, как ни странно, доинформирования врачебного сообщества. Поскольку мы иногда сталкиваемся с тем, что ряд докторов считает возможным не поддерживать вакцинацию, что вносит некий диссонанс», — отметил Морозов.

Член фракции «Единая Россия» напомнил, что вопросы, связанные с вакцинацией, касаются каждого жителя планеты.

«Вспоминая выражение классика «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», я не раз думал, что, наверное, это было придумано в отношении вакцинации. Потому что когда мы говорим о личном праве каждого человека в условиях общества, то учитываем, что не можем этим правом в полной мере распоряжаться, поскольку живем все вместе», — добавил Морозов.

Актуальность проблемы в своем выступлении отметила и директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина.

«Известно, что, когда больше 5% людей не вакцинировано, это уже угроза эпидемии», — заявила участница круглого стола.

Байбарина обратила внимание, что разработка и производство вакцины — сложное и дорогостоящее мероприятие.

«Вакцины разрабатываются только от тех инфекций, от которых можно умереть и стать инвалидом. От какой-то инфекции, которая протекает легко и пройдет сама по себе, никто не разрабатывает вакцину. Мы реально должны понимать, от чего защищаем детей — от смерти и от инвалидности», — добавила представитель Минздрава.

Заложники собственного успеха

Свою точку зрения относительно возникновения «антивакцинальных» настроений озвучил и депутат Леонид Огуль. По мнению парламентария, ситуация во многом обусловлена тем, что «выросло новое поколение, которое не знает, что такое столбняк и коклюш».

«Мы стали заложниками успеха собственной системы здравоохранения», — заявил заместитель председателя комитета по охране здоровья.

Сегодня, по разным оценкам, от 5% до 10% родителей ежегодно не делают прививки своим детям, отметил депутат.

«Специалисты называют несколько причин, в том числе слабую информированность, отказы по религиозным мотивам или по идеологическим соображениям и так далее. Сегодня мы отмечаем ситуацию, когда сами врачи не верят в пользу вакцинации и пропагандируют отказ от прививок», — добавил Огуль.

Парламентарий указал на значимость поиска разрешения сложившейся ситуации.

«Еще в 2016 году страны Нового Света были объявлены свободными от кори, но в течение двух следующих лет она вновь появилась, причем в виде тяжелейших вспышек. Напряженная ситуация по кори сейчас в Грузии, Черногории, Сербии, Греции, Франции, Италии и в других странах. В этом году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла отказ от прививок в список глобальных угроз человечеству. Он стоит наряду с войнами, загрязнением природы, изменением климата, диабетом и раком», — сказал Огуль.

Депутат озвучил комплекс мер, которые бы стали «щитом» от давно забытых инфекций.

«Во-первых, мы должны выработать принципиально новую схему разъяснительной работы с населением. Нужно задействовать для этого ресурсы школ и детских садов, ведь они находятся в активном диалоге с родителями», — предложил Огуль.

По мнению парламентария, нужно остановить миграцию инфекционных заболеваний и, возможно, пересмотреть перечень санитарных требований к мигрантам.

«Нам нужно акцентировать внимание на качестве и безопасности наших вакцин, подумать, как свести к минимуму риски от прививок. Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медотвода, должна быть четкая инструкция для этого и персональная ответственность», — добавил Огуль.

Он озвучил мысль об объединении в единый информационный портал мнений всех авторитетных ученых и практиков.

«Эта информация есть, но она разрознена, назовем ее условно «прививкам — да», — резюмировал Огуль.

Идею об информационном взаимодействии с гражданами по вопросам вакцинации поддержал и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян. По его словам, «надо развивать информированность нашего населения», так как далеко не каждый имеет возможность побеседовать с медицинским работником, который доступно объяснит риски отказа от вакцинации.

Кроме того, он обратил внимание на активность тех, кто выступает против вакцинации.

«Когда люди публично призывают отказаться от средства профилактики инфекционных заболеваний, когда есть публичные призывы к тому, что несет потенциальную угрозу здоровью нации, конечно, мы должны адекватно на это отреагировать», — добавил Каграманян.

Наказание для врачей

Об усилиях Роспотребнадзора в решении проблем вакцинации рассказала начальник управления эпидемиологического надзора Елена Ежлова. Она отметила работу службы по информированию граждан посредством интернет-ресурсов, горячих линий, а также отдельных кампаний, в том числе с привлечением неправительственных организаций.

«В Казани ролики о необходимости вакцинации показывали в кинозалах перед фильмами. Было привлечено и радиовещание на железнодорожных вокзалах», — привела пример Ежлова.

Она подчеркнула, что с 1 апреля в Роспотребнадзоре функционирует единый консультационный центр по всем вопросам компетенции службы, в том числе и по вопросам вакцинопрофилактики.

«В качестве негатива сегодня мы отмечаем недостаточную информированность студентов, пациентов и самих врачей как о пользе, так и о нежелательных явлениях после вакцинации. Это дефицит широкой информации о научной обоснованности применения вакцин и часто неубедительные формы информирования родителей», — добавила Ежлова.

Она привела пример того, как в других странах людей мотивируют к профилактике заболеваний.

«Опыт мировой вакцинопрофилактики показывает, что при прекращении иммунизации или снижении объемов происходит осложнение ситуации и возникновение эпидемий. Австралия, например, предоставляет социальные льготы и пособия за каждого ребенка, который планово прививается в рамках национального календаря. Это выплаты в размере более 100 долларов США», — сказала представитель Роспотребнадзора.

Во время выступления она обозначила необходимость разработки комплексной программы по формированию вакцинопрофилактики у российского общества в целом.

«Мы считаем, что нужно предусмотреть закрепление на законодательном уровне ответственности медицинских работников за проведение антивакцинальной пропаганды», — резюмировала Ежлова.

Против такой инициативы резко высказался депутат Геннадий Онищенко.

«Коллеги, я всех вас призываю: никаких угроз и никаких наказаний врачей. У нас есть много внутрикорпоративных сил и возможностей, чтобы эффективно решать ту задачу, которая перед нами стоит. Никуда мы не уйдем от вакцинации. Но инициировать наказание врачам… Пусть этим займется господин [генпрокурор России Юрий] Чайка со своим репрессивным аппаратом», — заявил парламентарий.

Он рассказал о тех возможностях, которые могут быть использованы для преодоления препятствий со стороны родителей по вакцинации их детей.

«Первый год жизни детей — самый перегруженный календарь прививок. Ребенок переживает прививку за прививкой. Это тревожит родителей, потому что мы с третьего дня после рождения начинаем колоть ребенка. Он еще отца своего не увидел, а его уже вакцинируют, причем комплексно. Нам нужно разрабатывать поливакцины», — отметил Онищенко.

Свою позицию относительно наказания врачей выразила и представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.