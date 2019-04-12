Шойгу остудит горячие головы в НАТО с помощью С-500

Новейшие системы С-500 позволят министру обороны РФ Сергею Шойгу остудить горячие головы в НАТО. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

С-500 скоро будет готов

Разработка зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в ближайшее время завершится. Об этом заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов.

«Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций», — сообщил Грехов в интервью газете Вооруженных Сил РФ «Красная Заезда».

С-500 «Прометей» — это новое поколение зенитных ракетных систем «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. С-500 способна перехватывать баллистические ракеты.

«Очень вовремя»

По словам Ивана Аркатова, блок НАТО значительно активизировался у российских границ. Особенно это заметно по постоянным пролетам американских бомбардировщиков в районе Крыма и Калининградской области.

«Заметна агрессивная риторика в отношении нашего государства в лице представителей НАТО. Важно обратить внимание на геополитическую обстановку в мире и в ряде регионов. Например, Ближний Восток. В частности, Сирия, где западные страны продолжают провокации. Ярким примером является ситуация с Голанскими высотами и взаимоотношения Сирии и Израиля», — пояснил Иван Аркатов.

Эксперт отметил, что создание новых военных систем, их развитие и обновление очень важны и актуальны. Завершение разработки С-500 происходит очень вовремя, считает Аркатов.

«С-500 «Прометей» — это совершенно новое поколение ракетных систем, которое опережает на много шагов аналогичные системы других стран. Если для наших партнеров из НАТО С-400 — это ужас, то С-500 будет чем-то невероятным. Завершение разработки данной системы — это своего рода предупреждение от Сергея Шойгу Западу, который продолжает угрожать нашей стране», — заключил Иван Аркатов.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков напомнил, что комплексы-предшественники С-500 создали России репутацию производителя одних из лучших зенитно-ракетных систем вооружения в мире. Любая информация о появлении в каких-либо странах комплексов С-300 и С-400 автоматически становится стратегическим фактором, влияющим на расстановку сил в регионах и международные отношения, что сейчас хорошо видно на турецком примере.

«Обеспокоенность США появлением у России подобного оружия — следствие боязни утратить репутацию сильнейшей военной державы, которая не имеет достойного противника. Созданный во многом благодаря пропаганде в медиа и массовой культуре, подобный образ при столкновении с российским оружием может быть полностью разоблачен как фальшивка. Благодаря своей эффективности С-500 вполне может создать надежную защиту от воздушного нападения любого противника при достаточном количестве самих комплексов и налаженной системе обнаружения», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт отметил, что это объясняет пристальное внимание американцев к испытаниям С-500. По его словам, у России появился зенитно-ракетный комплекс, намного превосходящий по боевым возможностям предыдущие образцы и не имеющий аналогов в мире.

«В условиях агрессивной международной политики США и других глобальных рисков России достаточно уделять должное внимание работе оборонно-промышленного комплекса, чтобы подобные С-500 системы создавались и модернизировались регулярно, делая защиту от внешних угроз еще более эффективной», — заключил Сергей Простаков.

Ранее в Госдуме пообещали «оставить НАТО без зубов» в случае провокаций в Керченском проливе.