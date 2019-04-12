Российские «Посейдоны» сведут на нет преимущество Запада

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомную подлодку спецназначения проекта 09852 «Белгород» — спустят на воду в Северодвинске 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК. По словам военного эксперта, капитана 1 ранга запаса Василия Дандыкина, эта подлодка с размещенными «Посейдонами» откроет новую эпоху в истории атомного подводного флота России.

«Белгород» будет выведен из эллинга «Севмаша» и спущен на воду 23 апреля», — приводит агентство слова своего собеседника.

Издание также уточняет, что достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года.

Предполагается, что в 2020 году уже пройдут заводские ходовые и государственные испытания подлодки, и в конце того же года «Белгород» передадут на вооружение Военно-морского флота.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему подводка лодка «Белгород» с размещенными на ней уникальными аппаратами «Посейдон» станет принципиально новым оружием, с которым не смогут справиться даже на Западе.

«По поводу «Посейдона» развернулась нешуточная дискуссия: одни говорят, что это действительно мощное оружие, оружие судного дня, к коим и я склоняюсь, а другие утверждают, что американские силы смогут ликвидировать эти аппараты. На мой взгляд, это принципиально новое оружие. Подлодка «Белгород» изначально закладывалась как проект 949, но с учетом того, что создавались необитаемые подводные аппараты с ядерным двигателем, ее переквалифицировали в носитель для них», — вспомнил собеседник ФАН.

Военный эксперт назвал преимущества отечественного судна. Так, на «Белгород» можно будет закрепить сразу шесть «Посейдонов», которые смогут поражать цели противника, находясь на большой глубине и поддерживая высокую скорость движения.

«На данный момент, насколько мне известно, это самая большая однокорпусная подводная лодка в мире. «Посейдоны» составляют в длину примерно 20 метров, «Белгород» сможет нести шесть таких аппаратов. Аппараты смогут работать на глубине километра и более и двигаться со скоростью 200 км/ч — конечно, это очень серьезное оружие, которое может кардинально улучшить развитие наших подводных сил и свести на нет преимущества американской противолодочной авиации и других вооружений. Учитывая, как США и их союзники по НАТО нервно реагируют на российские «Посейдоны», это очевидно», — пояснил Дандыкин.

По мнению военного эксперта, российские «Посейдоны» — средство сдерживания агрессивной риторики иностранных государств, прежде всего США, что хорошо понимают на Западе. Новейшие аппараты смогут повысить обороноспособность ВМФ РФ.

«Я думаю, что неуязвимость береговых объектов США, о которых они не раз говорили, в случае провокаций с их стороны будет под вопросом. Это оружие сдерживания жесткой риторики Вашингтона и его партнеров. Думаю, что в 2020-2021 году субмарина пойдет на боевое дежурство, и это уже будет новая эпоха в истории атомного подводного флота России», — подытожил Василий Дандыкин.

Впервые о создаваемом в РФ необитаемом подводном аппарате с ядерным реактором российский лидер Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Эти беспилотники можно оснащать обычными или ядерными боеприпасами, аппараты смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.

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