Появилось новое видео с Зеленским, на которого высыпается белый порошок

Киев, 12 апреля. Новое видео с участием кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, на которого высыпается белый порошок появилось в Сети. Кадры размещены на странице «Бойкот Партии Регионов» в социальной сети Facebook в пятницу.

Ролик построен на сюжете предыдущего видео, однако на этот раз Зеленского не «переезжает» фура, а проезжает мимо него. После чего на кандидата в президенты Украины высыпается белый порошок, и появляется «белая дорожка». Видео было подписано следующим образом: «Теперь Аваков доволен?» и «С ним все в порядке, потому что он под кайфом».

Новое видео разместил позже на своей странице советник президента Юрий Бирюков с подписью: «Уважаемые (кем-то и где-то) МВД! Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ! Закрывайте дело!».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что команда кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко разместила в социальных сетях видео, где Зеленского сбивает грузовик, пишет «Газета.ru». Однако в штабе Порошенко опровергли свою причастность к созданию видео.

В ролике можно увидеть аллюзию на ситуацию, сложившуюся вокруг сдачи кандидатами в президенты Украины анализов на содержание в крови наркотических препаратов и алкоголя.

В штабе кандидата от партии «Слуга народа» заявили, что ролик сделан предвыборной командой Порошенко. На Украине возбудили уголовное дело из-за опубликованного видео.

Согласно официальным данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, они получили 30,24 процентов и 15,95 процентов голосов избирателей соответственно. Планируется, что второй тур состоится 21 апреля. Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский». Одним из условий встречи кандидатов в президенты Украины стала сдача анализов крови на наличие алкоголя или запрещенных препаратов.