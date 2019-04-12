Экс-депутат Рады назвал позорным поведение Порошенко в перепалке с Зеленским

В Интернете появилась видеозапись пикировки действующего президента Украины Петра Порошенко и его соперника по второму туру президентских выборов артиста Владимира Зеленского. Видео заочной словесной дуэли политиков в прямом эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» было опубликовано в Facebook. Тон, которым Порошенко разговаривал со своим оппонентом, иначе как хамским не назовешь, считает известный украинский оппозиционный политик.

Дискуссия между претендентами на высшую государственную должность на Украине шла по телефону: Порошенко пригласил Зеленского приехать в студию, чтобы немедленно устроить дебаты. Зеленский отказался, объяснив, что находится в Париже, где рассчитывает на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом Зеленский выразил уверенность, что Порошенко в курсе его парижского вояжа, поскольку автомобиль артиста по дороге в аэропорт плотно сопровождали машины Службы безопасности Украины (СБУ). После этого политики поспорили о дате дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве, так и не достигнув согласия: проводить их 19 апреля или в ближайшее воскресенье — 14-го.

Началась словесная перепалка, и в результате Зеленский прервал разговор.

Позорным считает поведение Петра Порошенко, а всю ситуацию вокруг выборов оскорбительной для украинцев экс-депутат Верховной рады, известный украинский оппозиционный политик Алексей Журавко.

«Как политик, считаю, что президенту стыдно так себя вести, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Как украинец, как гражданин моей любимой страны считаю этого президента, а точнее якобы президента — некомпетентным. На мой взгляд — это не президент. Я внимательно смотрел его выступление, и считаю, что с его стороны это было поведение чистого барыги. Считаю, что подобным поведением он унижает страну».

При этом экс-депутат Рады не отрицает, что наличие административного ресурса и возможные фальсификации делают позиции Порошенко перед вторым туром достаточно сильными.

«Полагаю, у него есть преимущество, о котором он заявляет. Это его преимущество — как действующего президента. Но это не означает, что он должен так по-хамски себя вести», — подчеркнул Журавко.

Собеседник ФАН напомнил, что Порошенко сам согласился дебатировать с Зеленским в прямом эфире.

«Так будь добр тогда отвечать на вопросы, которые тебе задал Зеленский», — заочно обратился Журавко к действующему президенту Украины.

Напомнил собеседник ФАН и о скандальных подробностях сдачи кандидатами в президенты анализов на алкоголь и наркотики, эту процедуру многие сочли просто цирком.

«Если вспомнить все это «мочекалоиспускание», извините за выражение, то это полнейший позор, — эмоционально отметил Журавко. — Первое: они просто унизили страну. А второе — это еще раз доказывает, что страна никак не придет к согласию, к объединительному процессу. Отсутствует лидер, который объединил бы Украину и показал всему миру готовность найти какие-то принципиальные решения по выходу из кризиса».

Поэтому особых надежд на улучшение ситуации на Украине после второго тура президентских выборов питать не стоит, советует Журавко.

«Будем наблюдать за дальнейшим цирком, творящимся на Украине. Могу сказать одно: мне жалко народ! Почему он страдает?!» — посетовал Алексей Журавко.

Первый тур президентских выборов на Украине, состоявшийся 31 марта, не выявил победителя. Во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов, и действующий глава государства Петр Порошенко, заручившийся поддержкой вдвое меньшего количества избирателей. Второй тур выборов назначен на 21 апреля, победителем станет тот, кто наберет больше голосов.