Медведев утвердил правила автотюнинга в России

Москва, 12 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правила автомобильного тюнинга. Документ был опубликован на сайте правительства РФ в четверг.

Как отмечается в постановлении, правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей были официально утверждены впервые. В связи с этим автотюнинг для владельцев машин был сложным, запутанным и дорогостоящим процессом.

Подписанные правила устанавливают требования к документам, которые должны быть предоставлены для изменения конструкции транспортного средства. Кроме того, был прописан порядок, определяющий, в каком случае машина может быть признана единичным транспортным средством.

«Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал распоряжение создать межведомственную рабочую группу для разработки нового кодекса об административных правонарушениях. Координатором выполнения данной задачи был назначен руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.