Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Новая функция появилась в WhatsApp

481
0 Оставить комментарий

Новая функция появилась в WhatsApp

Москва, 12 апреля. Пользователи мессенджера WhatsApp могут протестировать новую функцию, которая предполагает отключение уведомлений из групповых чатов без выхода из них.

Разработчики WhatsApp начали внедрять новую функцию, так как от пользователей начало поступать большое количество жалоб из-за групповых чатов, которые нельзя покинуть без уведомления.

Как пишет 9to5Google, функция «режим игнорирования архивных чатов» позволяет оставаться пользователю в группе, но не получать уведомлений о новых сообщениях.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp могут восстановить ранее удаленные сообщения. Для этого достаточно воспользоваться функцией резервного копирования.

Автор: Сергей Петров
Источник: 9to5Google
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров