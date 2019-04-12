Новая функция появилась в WhatsApp

Москва, 12 апреля. Пользователи мессенджера WhatsApp могут протестировать новую функцию, которая предполагает отключение уведомлений из групповых чатов без выхода из них.

Разработчики WhatsApp начали внедрять новую функцию, так как от пользователей начало поступать большое количество жалоб из-за групповых чатов, которые нельзя покинуть без уведомления.

Как пишет 9to5Google, функция «режим игнорирования архивных чатов» позволяет оставаться пользователю в группе, но не получать уведомлений о новых сообщениях.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp могут восстановить ранее удаленные сообщения. Для этого достаточно воспользоваться функцией резервного копирования.