Названы самые востребованные у российских туристов места в самолете

Москва, 12 апреля. Семь из десяти путешественников предпочитают сидеть в самолете у окна, а четверть из них готовы доплачивать за выбор места. Об этом говорят итоги исследования, проведенного Aviasales.

Российские туристы рассказали Aviasales, какие места предпочитают в самолете. Выяснилось, что большинство пассажиров выбирают места у иллюминатора. Людей привлекает отсутствие с одной стороны соседа, а также возможность выспаться. Четверть опрошенных рассказали, что готовы доплачивать за место у окна. Кроме того, большинство уточнили, что любят разглядывать облака и делать фотоснимки.

20% людей хотят сидеть у прохода из-за большого пространства для ног, а также беспрепятственного перемещения по салону. Только 7% российских туристов выбирают кресла в середине ряда, так как путешествуют не одни. Они заявили, что это также позволяет избежать укачивания во время полета.

Ранее британские эксперты рассказали, какие места в самолете стоит выбирать пассажирам, страдающим аэрофобией, чтобы испытывать как можно меньше страха во время полета.

Как считает пилот Джонни Ноулсон, тем, кто боится турбулентности, лучше садиться в середине салона, рядом с крыльями. Хвостовой части таким пассажирам лучше избегать. При этом людям, которые в полете хотят отдохнуть, Ноулсон рекомендовал размещаться не только у окна: места у прохода могут быть более тихими, передает The Sun.

Эксперты также отметили, что самые теплые места в самолете находятся в задней части воздушного судна. Кроме того, в хвосте зачастую оказывается больше места для ручной клади. Передняя часть самолета подойдет для пассажиров, которым не терпится получить еду.

Ранее эксперты назвали лучший возраст для путешествий. Специалисты опросили россиян и узнали у них, какой возраст они считают предпочтительным для путешествий. Мнения мужчин и женщин относительно этого вопроса изменились. Большая часть туристок из России считает наилучшим возрастом для путешествий период с 40 до 60 лет. Мужчины считают, что лучше путешествовать с 25 до 40 лет, так ответили 34% респондентов.