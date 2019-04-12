СМИ заявили об утечке данных 120 тысяч банковских клиентов из черного списка

Москва, 12 апреля. По данным СМИ, в Сети опубликованы данные 120 тысяч банковских клиентов, которые были занесены в черный список. Однако Центробанк и Росфинмониторинг настаивают на невозможности утечек.

Как пишет «Коммерсант», на специализированных форумах была опубликована база отказников банков по антиотмывочному законодательству. Речь идет о якобы 120 тысяч банковских клиентов, среди которых как физические, так и юридические лица.

По данным источников, в базе Центробанка содержались паспортные данные граждан, а также ИНН индивидуальных предпринимателей, наименование, ИНН, ОГРН компаний. Все они получили отказ в банке из-за закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

База была составлена в период с 26 июня по 6 декабря 2017 года. Банки выявляли клиентов-отказников и передавали информацию о них в Центробанк, а тот — Росфинмониторингу. После обработки данных в последней инстанции данные возвращались в соответствующем порядке.

Предполагается, что утечка произошла около месяца назад. В Росфинмониторинге при этом исключили ее вероятность. В Банке России отметили что данные об отказниках передавались банкам в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.

Юрист FMG Group Амина Аппаева отмечает, что такая утечка может быть опасна не только из-за распространения персональных данных, но и из-за раскрытия информации о людях, состоящих в черном списке. Эксперт пояснила, что многие люди и компании могли оказаться там случайно.

«Часто банки вносят добросовестных клиентов в черные списки по халатности или в связи с технической ошибкой», — объяснила юрист.

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