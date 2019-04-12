Ракету «Протон-М» для запуска «Ямала-601» доставят на Байконур на поезде

Москва, 12 апреля. Ракету-носитель «Протон-М» для запуска спутника «Ямал-601» доставят на Байконур на поезде, ракета отправилась в пункт назначения накануне вечером, сообщили в пятницу в Государственном космическом научно-производственном центре им. М. В. Хруничева.

«Вчера вечером железнодорожный состав с ракетой-носителем «Протон-М» <…> был отправлен с завода-изготовителя ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Москве на Байконур», — уточняется на сайте ГКНПЦ.

Вместе с «Протоном-М» на Байконур были отправлены разгонный блок «Бриз-М», головной обтекатель и переходная система.

Спутник «Ямал-601» должен быть запущен в конце мая в рамках целевой программы по развитию телерадиовещания в России. «Ямал-601» должен стать самым мощным по пропускной способности российским спутником и заменить спутник «Ямал-202».

Ранее стало известно, что российский сегмент Международной космической станции превратится в тестовую лабораторию. Соответствующее оборудование, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, установят на МКС.