Верховный муфтий Сирии призвал молодежь на борьбу с наркотиками

Дамаск, 12 апреля. Муфтий сирийской республики Ахмад Бадр ад-Дин Хассун предупредил сограждан о грядущей войне с наркотиками, которая будет развернута в стране в самое скорое время. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В частности, Хассун предупредил сирийскую молодежь о так называемой «войне с наркотиками», которая в первую очередь коснется молодое поколение, формирующее будущее страны. Ожидается, что для молодых людей будут проводиться специальные семинары, на которых их будут осведомлять об опасности наркомании.

«Эти методы нужны для просвещения нашего народа. Сирийская земля не для производства и продажи гашиша, есть люди, которые приходят из других стран и пытаются разрушать наше общество и нашу молодежь после того, как они проиграли войну», — заявил муфтий в интервью нашему корреспонденту.

Хассун объяснил, что в свое время страна столкнулась с экономической, информационной и культурной войнами. Сейчас в арабском мире наблюдается активизация проблемы наркотиков. Хассун напомнил об «опиумной войне», которую пережил Китай после британского колониализма. В результате было убито 120 миллионов китайцев.

«Поэтому мы, как религиозные священники, исламские и христианские деятели, решили обратиться к молодым людям, чтобы у них был иммунитет против этой чумы», — отметил Хассун.

Согласно отчету, в 2016 году число наркоманов в в мире достигло более 75 миллионов человек, некоторые из которых употребляли запрещенные вещества раз в год, как ожидается, что в этом году их число возрастет до 300 миллионов человек. При этом, согласно статистике, 36 миллионов наркоманов страдают от различных психических расстройств. В докладе также говорится, что уровень смертности увеличился из-за увеличения злоупотребления наркотиками на 61% в период с 2000 по 2015 год.