На Украине резко подорожал бензин и автогаз

Украинский рынок автомобильного топлива в очередной раз штормит. По данным экспертов и мониторинговых компаний, на многих АЗС цены на бензин подскочили сразу на 60-70 копеек, до 28,5 гривны (70 рублей) за литр. Но все рекорды побил автогаз — за неделю он прибавил в цене 3,1%, за месяц вырос на 21% и сейчас продается уже почти по 13 гривен (почти 33 рубля) за литр. По мнению экспертов, главный удар пришелся по карману тех украинцев, которые вынужденно перешли на автогаз с дорогого бензина. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

В апреле украинские заправщики начали массово переписывать ценники на бензин из-за повышения оптовых котировок. По данным консалтинговой компании «А-95», за первые три дня апреля бензин в опте подорожал сразу на 1 гривну за литр (4% от цены). Местные эксперты поясняют: оптовые цены на топливо штормит из-за подорожания нефти. Ведь в конце марта — начале апреля баррель вырос в цене сразу на три доллара, а с начала года подорожание нефти составило порядка 30%.

При этом «нефтяная лихорадка» продолжает нарастать. Так, на торгах 8 апреля нефть марки Brent прибавила в цене и составила 77,6 доллара за баррель — это максимальная цена с ноября 2018 года. Подорожание аналитики поясняют мировым снижением предложения «черного золота». Ведь страны ОПЕК продолжают сокращать добычу, начали действовать санкции США против Ирана и Венесуэлы, в Ливии идет гражданская война и т. д.

Президент Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук отметил, что нынешняя зависимость цен на бензин от нефти — чисто психологическая.

«Ведь нефтепродукты, которые сейчас продаются на украинских АЗС, были произведены из нефти по совсем другой цене. Тем не менее на Украине в этом году начали закупать более дорогой бензин из Европы. По нашим данным, за первый квартал 2019 года импорт бензина из Белоруссии упал на 24,4%, а его доля на нашем рынке сократилась с 75% до 61,5%. Зато растут поставки более качественного, но и более дорогого бензина из Литвы и Польши — за первый квартал они увеличились на 46,6%».

К мировым трендам добавились и внутренние. Так, спрос на бензин в марте и начале апреля на Украине заметно вырос — стабильно хорошая погода позволяет украинцам массово выезжать на пикники и ездить в другие регионы по выходным. В то же время предложение бензина на рынке, наоборот, сократилось, считает Сергей Сапегин, глава научно-технического центра «Психея».

«Скорее всего, к концу апреля бензин на Украине подорожает еще минимум на 20-30 копеек за литр, — говорит он. — И это при условии стабильного валютного курса. Ведь каждая дополнительная гривна в курсе доллара — это плюс 60 копеек к цене бензина».

Ажиотаж на рынке автогаза тоже связан с повышенным спросом, пояснил независимый аналитик рынка Валентин Землянский. При этом эксперты напомнили структуру украинского рынка автогаза. 30% — это внутреннее производство Украины, а 70% — импорт из РФ, Белоруссии и Казахстана (при этом РФ и Белоруссия занимают примерно по 40% этого объема, а Казахстан — 20%).

Именно рынок автогаза на Украине характеризуется огромным «серым» сегментом «подзаборных» автозаправочных станций, которые почти не платят налогов и не соблюдают элементарных правил безопасности. Сейчас, после того, как их почти вытеснили из Киева, они стали массово, буквально десятками, возникать в ближайших пригородах.

«Весной традиционно растет потребление газа. Ведь зимой владельцы многих авто с газовым оборудованием ездят преимущественно на бензине, а с потеплением вновь переходят на более дешевое топливо, — указывает Землянский. — В марте-апреле спрос на газ вырос в полтора раза, что и позволило продавцам повысить цены. Сейчас растут заводские цены, опт и розница — зарабатывают все».

Аналитик Сергей Сапегин пояснил: на Украине сложился «ситуативный дефицит» автогаза, поэтому в ближайшее время цена подскочит до 13,7–14 гривен за литр.

«Запасов все меньше, но при этом цена на газ еще не достигла психологической отметки — 60% от стоимости бензина. Так что расти есть куда», — считает он.

С ним солидарен киевский энергоэксперт Геннадий Рябцев. Он предполагает, что подорожание автогаза продлится до тех пор, пока розница не отыграет рост, который наблюдается в последнее время на оптовых рынках.

«Партии автогаза, которые были закуплены в феврале, по сезонным причинам были дороже. Поэтому подорожание будет продолжаться, пока все цены в опте не отобразятся на рознице, — говорит Рябцев. — В опте произошел рост на 22%, а в рознице он составил всего 3%. Впрочем, рост цен на автогаз будет продолжаться и дальше. К лету стоит готовиться к газу по 16-17 гривен, и это если доллар не будет расти. В обратном случае автогаз может подорожать еще сильнее — до 18 гривен и выше».

Подводя итог, Валентин Землянский указывает: новое подорожание топлива оказывает колоссальное давление на украинцев, бьет по их карману. Ведь вслед за топливом в стране неизбежно дорожают и все основные товары.