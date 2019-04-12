Сирийская делегация приедет на Ялтинский международный экономический форум в Крым

Симферополь, 12 апреля. Сирийская делегация приедет на Ялтинский международный экономический форум (Yalta International Economic Forum YIEF) для обсуждения вопросов, связанных с торговлей между странами и формированием совместной судоходной компании.

Российская сторона оказывает «содействие сирийской официальной делегации, которая должна прибыть в Крым для участия в ЯМЭФ». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные от заместителя председателя Совета министров республики — постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

По его словам, состав делегации будет насчитывать порядка 10-12 официальных лиц из сирийского правительства. Кроме этого, ожидается группа в 15-20 бизнесменов. Мурадов подчеркнул, что на повестке встречи будут стоят вопросы, связанные с работой российско-сирийского торгового дома, созданием совместной судоходной компании.

«Обсудим практические вопросы, направления торговли — чем торговать, что будет перевозить судоходная компания. Также будет обсуждаться вопрос помощи Сирии — сейчас ей требуются строительные материалы», — резюмировал Мурадов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал визит британской делегации, состоящей из 15 политиков, которые примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме.