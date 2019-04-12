Пентагон вооружает курдов Сирии против Турции, пока дети продолжают умирать в лагере «Аль-Хол»

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердил 10 апреля неоднократно озвученные ранее сообщения правозащитников и жителей провинции Хасака о бедственной ситуации в лагере беженцев «Аль-Хол», который расположен на территории, подконтрольной проамериканским «Демократическим силам Сирии» (SDF). Каждый день в лагере из-за нехватки еды, лекарств и тяжелых условий жизни умирает от 10 до 20 человек, а всего за последние два месяца погибло 235 детей.

В лагере «Аль-Хол» в общей сложности находится не менее 50 тысяч гражданских лиц — преимущественно женщин и несовершеннолетних. При этом изначально лагерь беженцев был рассчитан не более чем на 25 тысяч человек. В отличие от лагеря беженцев «Эр-Рукбан», расположенного в «зоне деконфликтации» вокруг военной базы США «Ат-Танф», где сирийские беженцы по вине США также вынуждены выживать в тяжелейших условиях, в отношении населения лагеря «Аль-Хола» американцы инициировали проведение мероприятий так называемого «гуманитарного содействия». Границу Сирии и Ирака неоднократно пересекали колонны грузовиков, которые под охраной американских военных якобы везли продовольствие в лагерь. Как выяснилось, ничего беженцы не получили.

#NOW The ongoing emergency in #AlHol in NE #Syria continues to lead to a massive displacement.



Its the generous emergency aid ????by @MofaJapan_en ????????that allows @Refugees in Syria to continue to respond.



Watch ????our colleague Tomoko on the ground explaining the latest.



????????▶️ pic.twitter.com/lCPmyQAsuo — UNHCR Syria (@UNHCRinSYRIA) March 17, 2019

На самом деле американские конвои везли боеприпасы и технику для курдских SDF. Эти конвои объявили гуманитарной помощью, чтобы скрыть поставки оружия от Турции, партнера США по НАТО.

Всего с 1 марта 2019 года Пентагон направил из Ирака в Хасаку не менее шести автоколонн. Среди прочего, курдские силы получили 104 бронированных автомобиля повышенной проходимости Humvee, пикапы, тягачи с артиллерийскими орудиями, 146 автомобилей со стрелковым вооружением, минометами и боеприпасами, а также не менее 30 пусковых установок противотанковых и зенитных ракет.

Лишь небольшая часть этого смертоносного груза осталась на американских военных объектах, таких как опорные базы ВС США «Серрин-Эль-Киблия» и «Хараб-Ашек» в районе Манбиджа. 75% от американских грузов было передано в районе лагеря «Аль-Хол» формированиям SDF и оказалось в районах городов Телль-Абъяд и Рас-аль-Айн на границе с Турцией. Именно на этих направлениях ожидаются основные удары турецких войск и протурецких формирований в случае начала анонсированной Турцией операции против курдских сил на севере Сирии.

Стремление американских генералов продолжать получать прибыль от контрабанды нефти из Восточной Сирии с помощью своих курдских союзников в обмен на поставки вооружений и боеприпасов понятно. Непонятно, почему бы все же на самом деле не доставить помощь детям беженцев в «Аль-Холе», тем более что крыши над головой они лишились вследствие ударов американской авиации. Большинство обитателей лагеря — это жители территорий, освобожденных возглавляемой США международной коалицией боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 — путем тотального разрушения всей социальной инфраструктуры, которое обрекло граждан Сирии и иностранцев на жизнь в чудовищных условиях в перенаселенном лагере «Аль-Хол».

Напомним, ранее в Пентагоне заявили о выделении бюджета в 300 млн долларов на поддержку курдских союзников на севере Сирии. В сообщениях особо подчеркивалось, что более половины бюджета будет израсходовано на закупку транспорта для курдских вооруженных формирований. Кроме того, численность проамериканских SDF планируется увеличить вдвое — до 121 тысяч человек. Сразу же после этого стали поступать сообщения о новой кампании насильственного призыва на службу в SDF в восточных провинциях Сирии — молодых людей, арабов, турок и курдов, арестовывают в ходе рейдов и немедленно ставят «под ружье», служить курдским и американским интересам за Евфратом.

В разговоре с Федеральным агентством новостей доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев отметил, что оправдываются прежние прогнозы — Вашингтон намерен столкнуть лбами курдов и Турцию для создания максимального хаоса на севере Сирии. Эксперт рассказал, что указывал на это турецким дипломатическим работникам в личных разговорах: те выражали озабоченность, но никак не готовы были комментировать такие прогнозы.

«Лагеря беженцев, которых США использует в качестве заложников, для прикрытия теневых поставок оружия — в том числе под видом официальной гумпомощи. Жителей лагерей беженцев используют и в качестве ресурса для вербовки в террористические организации, и в качестве рабов, и даже, возможно, как живые манекены для подготовки террористов. Поэтому они их никого и не отпускают, осуществляя, фактически, геноцид сирийского народа, не стесняясь гибели детей», — напомнил Перенджиев.

Сообщения о том, что США поставили курдским силам зенитно-ракетные комплексы, показательны, отметил собеседник ФАН: Пентагон вооружат курдов не против террористов, а против турецких сил, предоставляя им возможность обороняться при ударах ВВС Турции.

«Это явно антитурецкий выпад, потому что именно турки могут применять авиацию, и они их вооружают для того, чтобы они могли сбивать самолеты. По существу, мы имеем дело с пусть и косвенным, но военным столкновением между Турцией и США в Сирии, — подчеркнул эксперт. — Следует понимать: хотя мы и говорим про курдов, следует понимать, что там присутствуют и военные советники США, и инструкторы, и тыловые подразделения: обеспечение, логистика. Так что среди курдских сил люди из Пентагона, несомненно, есть».

1 Организация запрещена на территории РФ.