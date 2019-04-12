В Совфеде отреагировали на призыв американцев пересмотреть отношения с РФ

Сегодняшние отношения между США и РФ сложные, но Москва открыта к диалогу. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков, комментируя призыв американских политиков пересмотреть отношения с Россией.

Призыв пересмотреть отношения

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Уильям Перри, бывший государственный секретарь Джордж Шульц и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для Wall Street Journal призвали президента США Дональда Трампа пересмотреть политику Вашингтона в отношении Российской Федерации. По их мнению, отношения РФ и США находятся в тупиковом положении, что, естественно, может привести к большим рискам, опасной конфронтации и обернуться использованием ядерного оружия. Политики уверены: то, что происходит сегодня в отношениях двух государств, превосходит уровень опасности, которая грозила миру во времена холодной войны.

Политики настаивают, что США нужен новых подход к отношениям с Москвой, потому что старый политический курс не работает. По их мнению, основную роль в этом процессе должен сыграть Конгресс.

Американские политики предложили организовать двухпартийную группу в парламенте. Она будет отвечать за укрепление Североатлантического альянса и возобновление диалога с Российской Федерацией. Именно такой подход в 1980-х годах дал возможность улучшить отношения с Советским Союзом, позволил снизить градус напряжения, а затем и вовсе привел к окончанию холодной войны.

«Имеем то, что имеем»

По словам Александра Бабакова, сегодняшние отношения между США и Россией однозначно находятся за пределами любого разумного контакта между странами. Сегодня существует огромное количество проблем, вопросов и проектов, связывающих США и РФ.

«Поэтому чувство ответственности в решении вопросов двухстороннего уровня отсутствует сегодня в контактах между РФ и США. Существуют прагматические, здравые, ответственные подходы разного уровня контактеров, начиная с политики и заканчивая экономикой. Конечно, когда страна понимает свою меру ответственности и живет интересами собственного государства с учетом уважения окружающих, то это является лучшим гарантом того, что межгосударственные отношения будут развиваться. В случаях, когда превалирует переоценка собственных сил, идет нежелание развивать отношения с другими странами, мы имеем, то, что имеем», — пояснил Александр Бабаков.

Как заметил сенатор, Россия придерживается последовательной позиции. Москва призывает другие страны к диалогу, пытается найти точки соприкосновения. Российская Федерация сама учитывает чужие интересы, но при этом требует такого же отношения и к себе.

«Наши инициативы, возможно, будут пробивать себе дорогу. И, надеюсь, в ближайшем будущем подобные призывы будут звучать не только от отдельных политиков, но от высшего американского руководства», — заключил Александр Бабаков.

Ранее в Госдуме пообещали «оставить НАТО без зубов» в случае провокаций в Керченском проливе.