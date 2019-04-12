В России предложили отменить техосмотр для физлиц

Москва, 12 апреля. Для владельцев личного автотранспорта, не используемого для коммерческих перевозок и регулярно проходящего техобслуживание, можно отменить обязательный технический осмотр, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, несколько лет назад российский лидер Владимир Путин поручил упростить или отменить технический осмотр, однако процедура прохождения ТО только ужесточается и усложняется. Как пишет «Парламентская газета», депутат напомнил, что во многих странах автовладельцы не знают, что такое техосмотр. Парламентарий предложил «перезагрузить систему». Первым шагом, по его словам, должна быть передача контроля над этой сферой от страховщиков к Госавтоинспекции или Минтрансу.

«Личный автотранспорт можно было бы исключить из этого процесса», — добавил Лысаков.

Он уточнил, что большинство российских водителей и так регулярно проходят техническое обслуживание своих автомобилей у официальных дилеров или на лицензированных СТО.