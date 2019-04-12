США проиграли России борьбу за Арктику

Арктика стала зоной повышенного внимания ведущих мировых держав, однако США совершенно не способны отстаивать там свои интересы, пишет The National Interest (NI). Издание отмечает, что Вашингтон значительно уступает Москве, которая успешно развивает и осваивает территории. В Совете Федерации отреагировали на публикацию о военном превосходстве РФ в Арктике и объяснили, как США проиграли борьбу за этот регион.

К северу от Полярного круга у американских военных нет ни одной крупной военной базы, ни самолетов, ни крупных военных кораблей, способных действовать в условиях низких температур, отмечает NI.

Авторы статьи подчеркивают, что флот ВМС США имеет в своем распоряжении всего один тяжелый ледокол «Полярная Звезда», которому больше 40 лет.

Россия же, по словам журналистов, уже давно активно готовится отстаивать свои интересы на севере. Так, у российских вооруженных сил появились новейшие подлодки, самолеты и танки, приспособленные к выполнению боевых задач в суровых арктических условиях. Нельзя забывать, что РФ обладает мощных ледокольным флотом, насчитывающим около 40 кораблей.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей, комментируя территориальные претензии США в Арктике, отметил, что «американский менталитет заключается в следующем: на земном шаре только один хозяин, и он знает, что и кому нужно делать». По его словам, Россия не просто уделяет много внимания вопросам безопасности арктического региона.

«Россия уделила северу большое внимание, чтобы обеспечить безопасность этого региона. Не стоит забывать, что эти территории имеют исключительное экономическое значение — вдоль границ РФ проходит Северный морской путь, который позволит значительно сократить срок доставки грузов из Азии в Европу. Там крайне тяжелые условия, неустойчивая погода, решить вопросы по обеспечению безопасности Арктики гражданскими средствами просто невозможно, это могут сделать только военные. Отсюда и появление военных баз Российской Федерации в регионе», — объяснил сенатор.

Собеседник ФАН рассказал, что руководство России делает все возможное, чтобы отстаивать национальные интересы в Арктике, которая очень перспективна с экономической точки зрения.

«Северный морской путь — это будущее наших прапраправнуков с точки зрения ресурсов, и руководство России думает о том, как защитить национальные интересы здесь. Военные базы в Арктике размещены на российских территориях, сделано это для целесообразного освоения региона. В ближайшее время в стране построят 13 ледоколов, никто в мире ничем подобным похвастаться не может», — добавил Клинцевич.

Американцев не устраивает доминирование России в Арктике, однако им никак не изменить это, с уверенностью заявил сенатор.

«Россия продемонстрировала, что для экономического усиления страны и повышения благосостояния необходимо освоение Арктики, а безопасность региона обеспечат наши вооруженные силы. Господа американцы, отдыхайте, дышите спокойно, вы Арктику потеряли, но если хотите экономически развиваться, сотрудничайте с Россией», — заключил он.

Ранее американские политики призвали Вашингтон пересмотреть жесткий антироссийский курс.