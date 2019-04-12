Премьер-министр Австралии заявил, что Ассанж не получит «особой» помощи

Москва, 12 апреля. Основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не получит «особой» помощи. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В интервью телеканалу 7 news он сказал, что Ассанжу будет оказана «обычная консульская помощь».

«Ему будет оказана обычная консульская помощь, и он должен предстать перед законом», — заметил Моррисон.

Напомним, 11 апреля Ассанжа арестовали по ордеру Вестминстерского магистратского суда и поместили под стражу. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения. Кадры, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов прибыли к эквадорскому посольству и вывели Ассанджа за руки из здания, попало в Интернет.

Основатель организации под названием WikiLeaks, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации, несколько лет назад обратился к правительству Эквадора с просьбой о политическом убежище, ему грозила экстрадиция в США из-за публикации тайных документов, связанных с военными операциями Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане.

Ранее президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут заявил, что основателя международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа нельзя выдавать США, где есть смертная казнь.