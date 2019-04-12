Ученые оценили шансы обнаружения инопланетян

Москва, 12 апреля. Шансы обнаружения инопланетян в ближайшие годы останутся минимальными, несмотря на то, что технологии будут развиваться, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.

По его словам, в течение 10 лет человечество станет чаще летать в космос и обзаведется новыми ракетами, внешне напоминающими самолеты. Космические аппараты-роботы, которые отправляют на другие планеты в научных целях, уменьшатся в размерах, прогнозирует эксперт.

«Маленькие дроны-вертолеты, предназначенные для изучения Марса, сейчас находятся на стадии разработки», — уточнил Миллард в интервью РИА Новости.

Он отметил, что сегодня разрабатываются перспективные ракетные двигатели, работающие на атмосферном кислороде и миниатюрные компоненты для выполнения задач с микро-, нано- и фемтоспутниками и космическими зондами. По мнению Милларда, в ближайшем будущем человек продолжит осваивать Марс и Луну.

«Поиск форм разумной жизни всегда интересовал астрономов, но на данный момент никаких свидетельств существования таких форм нет», — добавил он.

Миллард пояснил, что даже в случае существования инопланетян, люди вряд ли бы когда-то о них узнали, поскольку космос огромен.

Ранее специалисты аналитического агентства АТОР назвали самые популярные у путешественников «космические» места. В список попали объекты на территории Москвы, Московской области, Самары и Калуги. В частности, эксперты отметили интерес туристов к Музею космонавтики и павильону «Космос» на ВДНХ.