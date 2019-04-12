Минздрав заявил о повышении среднего оклада врача в России в 1,5-2 раза

Москва, 12 апреля. Средний оклад врача в России за последние пять лет увеличился в 1,5–2 раза, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

В ведомстве обратили внимание, что при расчете средней зарплаты врача необходимо учитывать тип медучреждения, объем работы медика, его квалификацию, уровень оказания помощи больным, а также показатели эффективности.

«К началу 2019 года в большинстве российских регионов средний размер должностного оклада врача увеличился в 1,5–2 раза по сравнению с 2014 годом», — констатировали в Минздраве.

Из данных Росстата следует, что в прошлом году средняя зарплата врачей увеличилась на 32,9% по сравнению с 2017 годом. В среднем в 2018 году она составляла 75 тысяч рублей. Заработок среднего медперсонала за этот период возрос на 22,2% и составил 36,9 тысячи рублей.

«Аналогичный уровень заработной платы, по данным Росстата, отмечался в течение всего 2018 года, в том числе в первом квартале, в первом полугодии, за девять месяцев», — приводит слова представителей Минздрава РИА Новости.

В марте врачи Салаватского роддома в Башкирии встретили смехом и аплодисментами доклад главы медучреждения Альбины Фатыховой об их зарплате. Директор объяснила реакцию коллег.