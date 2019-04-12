Опрос показал, что россияне стали чаще выбирать активный отдых

Москва, 12 апреля. Количество россиян, которые предпочитают активный отдых выросло на семь процентов в 2019 году по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные инициативного опроса, который провел многопрофильный аналитический центр НАФИ.

Активный отдых, который включает в себя походы, катание на лыжах или коньках, предпочитают 29 процентов человек, которые приняли участие в опросе, проведенном среди свыше полутора тысяч респондентов старше 18 лет из 42 регионов РФ. Кроме этого, с 34 процентов до 43 процентов выросло число россиян, предпочитающих пляжный отдых.

Экскурсии и путешествия по памятным местам выбирают около трети опрошенных, а россияне старше 50 лет предпочитают спокойный отдых в санаториях и пансионатах, пишет RT.

Чаще всего россияне самостоятельно планируют свой отдых (29 процентов), однако есть и те, кто регулярно обращаются за помощью к туроператорам (14 процентов). Опрос показал, что количество жителей страны, отправляющихся в путешествие по РФ, выросло с 26 процентов до 38 процентов, а те, кто предпочитает отдых за границей, — с 13 процентов до 20 процентов.

Ранее сообщалось, что частный космический туризм может появиться в России примерно через 5 лет, туристы смогут провести несколько минут на высоте более 100 километров.