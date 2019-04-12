Крикалев рассказал, чем отличается космонавтика в СССР и России 

Москва, 12 апреля. В День космонавтики исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал, есть ли разница между космонавтикой в СССР и современной России.

По его словам, разница есть, но он бы не стал акцентировать внимание на то, СССР это или Россия. Крикалев подчеркнул, что «времена меняются». Как пишет Nation News, он подчеркнул, что количество финансовых и людских ресурсов, которое выделяется на сегодняшние космические программы, не такое, как было раньше.

Как уточнил эксперт, расходы СССР в основном определялись информационным обеспечением космонавтики. Он напомнил, что советские граждане знали фамилии космонавтов, которые летали в космос, а «космонавтика была общественным достоянием».

Крикалев добавил, что если не развивать космическую отрасль, страна отстанет по многим параметрам. Именно поэтому, по его словам, Россия должна продвигать космические исследования.