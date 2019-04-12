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Умные камеры заменят полицейских в Москве

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Умные камеры заменят полицейских в Москве

Москва, 12 апреля. Московские подземные переходы планируют оснастить умными камерами видеонаблюдения. Предполагается, что устройства возьмут на себя часть обязанностей полицейских и будут сообщать о безнадзорных предметах и беспорядках.

Система интеллектуального автоматического мониторинга летом 2019 года должна появиться в 41 столичном подземном переходе, сообщили в ГБУ «Гормост». Помимо умных видеокамер, безопасность пешеходов обеспечат пожарными датчиками.

В отличие от существующей системы видеонаблюдения новая сможет самостоятельно выявлять потенциально опасные ситуации и подавать сигнал диспетчеру. Через пять лет нейросистема должна быть установлена во всех подземных переходах Москвы.

Умные камеры заменят полицейских в Москве

Как считают эксперты, умная система видеонаблюдения сможет заменить правоохранителей и позволит сэкономить.

«Она может понять, например, что в переходе собралась группа людей, которые дерутся, определить, какой предмет находится в руках человека, и при необходимости вызвать наряд полицейских», — пояснил газете «Известия» президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Как уточнили представители МВД, в настоящее время один патрульный полицейский обходится государству в 1,6 миллиона рублей в год.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности железнодорожной части Крымского моста на подходах к переправе установят сканеры, которые будут просвечивать вагоны. Комплексы позволят проводить досмотр составов во время движения поездов.

Автор: Василий Котов
Источник: Известия
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