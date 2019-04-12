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Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии московский банк «Аспект»

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ЦБ РФ лишил лицензии московский банк «Аспект»

Москва, 12 апреля. Центральный банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций столичную кредитно-денежную организацию «Аспект». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с  12 апреля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный банк «Аспект», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Причины отзыва лицензии в настоящее время уточняются. На 1 марта 2019 года банк «Аспект» занимал 334 место в российской банковской системе по величине активов, уточняет РИА Новости.

Ранее в апреле Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у страхового акционерного общества «Кристалл». Такое решение регулятор принял в связи с нарушениями страхового законодательства со стороны организации.

Автор: Василий Котов
Источник: Центральный банк России
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