Москва, 12 апреля. В рейтинг наиболее популярных у туристов «космических» мест России вошли объекты, расположенные в Москве, Подмосковье, Самаре и Калуге. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства АТОР.

Кроме того, в список попал космодром Байконур, который расположен в Казахстане, но арендуется Москвой.

Экспертами были названы самые популярные места России, связанные с космосом. Самыми известными оказались Музей космонавтики и павильон «Космос» на ВДНХ в Москве. Бывать там любят как школьники, так и взрослые группы россиян, иностранцы. Россияне в числе излюбленных мест также назвали Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Для его посещения в составе туристической группы бронировать место нужно заранее.

Центр РКК «Энергия» в подмосковном Королеве принимает как группы, так и индивидуальных туристов, но является режимным объектом. При этом спрос на посещение космодрома Байконур есть, но он небольшой, так как тур стоит дорого — от 50 тысяч рублей за человека на программу, включающую пребывание на объекте 3–5 дней.

Кроме того, в список популярных «космических» мест в России вошли Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая», памятник Ракете, Музей истории космонавтики имени Константина Циолковского в Калуге.

Ранее «Газета.ru» писала, что Роскосмос намерен вернуться к практике отправки состоятельных туристов в космос. Для этой цели подписан контракт с компанией «Space Adventure, Inc.» на осуществление краткосрочных космических полетов на Международную космическую станцию (МКС) двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле, сообщили в госкорпорации.

В марте 2019 года соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet Сергей Жуков рассказал, что частный космический туризм может появиться в России примерно через пять лет, туристы смогут провести несколько минут на высоте более 100 километров. По словам Жукова, в рамках проекта «КосмоКурс» в России разрабатываются спускаемый аппарат, ракетоноситель и двигатель. Речь в проекте идет о суборбитальных туристических перевозках. «КосмоКурс» развивается за счет частного инвестора, подчеркнул соруководитель рабочей группы AeroNet.