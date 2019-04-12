Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Система быстрых платежей ЦБ РФ может стать международной

55
0 Оставить комментарий

Система быстрых платежей ЦБ РФ может стать международной

Москва, 12 апреля. Система быстрых платежей российского Центробанка может стать международной: россияне смогут перечислять средства клиентам зарубежных банков по номеру телефона. О такой возможности сообщили представители регулятора.

Однако, как пояснили в ЦБ, осуществить такие планы быстро не получится. Для выхода СБП на международный уровень необходимо, чтобы к системе подключилось большинство банков, а пользователям СБП стала возможна оплата товаров в магазинах.

В настоящее время к платформе рассчитывают присоединиться порядка 100 банков.

«Совместно с НСПК и банками мы выстраиваем графики подключения в зависимости от их технологической и технической готовности», — уточнили в Центробанке газете «Известия».

Предполагается, что с помощью системы быстрых платежей ЦБ РФ перечислять деньги можно будет не только на счета, но и на электронные кошельки. Технически такая возможность уже обеспечена, однако для запуска функции необходимы поправки в законодательстве. В первом чтении Госдума уже одобрила соответствующие изменения.

Ранее сообщалось, что россияне смогут больше не оформлять банковские карты для зачисления зарплаты. В настоящее время Банк России рассматривает возможность перечисления средств от работодателя сотруднику прямо на его счет по номеру телефона.

Автор: Василий Котов
Источник: Известия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров