Система быстрых платежей ЦБ РФ может стать международной

Москва, 12 апреля. Система быстрых платежей российского Центробанка может стать международной: россияне смогут перечислять средства клиентам зарубежных банков по номеру телефона. О такой возможности сообщили представители регулятора.

Однако, как пояснили в ЦБ, осуществить такие планы быстро не получится. Для выхода СБП на международный уровень необходимо, чтобы к системе подключилось большинство банков, а пользователям СБП стала возможна оплата товаров в магазинах.

В настоящее время к платформе рассчитывают присоединиться порядка 100 банков.

«Совместно с НСПК и банками мы выстраиваем графики подключения в зависимости от их технологической и технической готовности», — уточнили в Центробанке газете «Известия».

Предполагается, что с помощью системы быстрых платежей ЦБ РФ перечислять деньги можно будет не только на счета, но и на электронные кошельки. Технически такая возможность уже обеспечена, однако для запуска функции необходимы поправки в законодательстве. В первом чтении Госдума уже одобрила соответствующие изменения.

Ранее сообщалось, что россияне смогут больше не оформлять банковские карты для зачисления зарплаты. В настоящее время Банк России рассматривает возможность перечисления средств от работодателя сотруднику прямо на его счет по номеру телефона.