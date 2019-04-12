Москва, 12 апреля. В Сети опубликовали видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского в эфире программы «Право на власть», которая транслируется на телеканале «1+1», пишет РИА Новости.

В пятницу в Сети появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире. На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как кандидаты на пост главы государства разговаривают по телефону. Порошенко пригласил оппонента приехать в студию для дебатов. Зеленский ответил, что не может этого сделать, так как находится в Париже, где у него запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Он подчеркнул, что украинский президент должен знать об этом, так как автомобили Службы безопасности Украины сопровождали Зеленского в аэропорт. Шоумен напомнил Порошенко о дебатах, которые пройдут на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля. На это Порошенко заявил, что готов провести их в воскресенье. После этого кандидаты начали спорить и перебивать друг друга, затем Зеленский прервал звонок.

Как пишет «Газета.ru», кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко вышли во второй тур выборов с 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно. Все члены ЦИК подписали официальные итоги, установленные на основании протокола о результатах выборов президента, кандидаты могут официально приступить к агитации.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский» и сдать анализы на предмет содержания наркотиков и алкоголя в крови. Действующий президент принял предложение кандидата от партии «Слуга народа». Зеленский предложил Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре президентских выборов, стать ведущей дебатов, однако она отказалась.

Оба кандидата сдали анализы в разных лабораториях 5 апреля. Результаты шоумена оказались отрицательными, в его крови запрещенные вещества выявлены не были. В крови украинского президента экспертиза также не выявила психоактивные вещества.