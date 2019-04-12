Киев, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил об опасности для украинцев «потерять собственное государство», пишет РИА Новости. Об этом он заявил, выступая на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, украинцы не должны забывать о «главной угрозе» в лице России. Порошенко уточнил, что его ошибки на посту главы государства не должны отвлекать людей от якобы существующей опасности.

Порошенко рассказал об угрозе государственности Украины. Как передает телеканал «112 Украина», он добавил, что в случае победы на втором туре выборов шоумена Владимира Зеленского, Киев не сможет противостоять Москве, которая, по мнению украинского политика, непременно начнет «действовать, как только для этого случится возможность». По словам Порошенко, новый президент может оказаться наедине с «бескомпромиссным врагом».

«Ни просчеты, ни ошибки, какими бы серьезными они не были, не должны перевешивать на наших весах главную угрозу, которая стоит сегодня перед нами: угрозу потерять собственное государство», — сказал глава государства.

Как пишет «Газета.ru», Порошенко призвал сразу после выборов главы государства усилить давление Киева на Россию.

Ранее политик рассказал, что Россия якобы разворачивает новые военные соединения вблизи своей границы, таким образом наращивая потенциал для якобы «агрессии». В своем официальном аккаунте в Twitter Порошенко перечислил, что для «российской агрессии» формируются Объединенное стратегическое командование «Запад», в состав которого якобы входят две войсковые армии, танковые армии, армейский корпус, военно-воздушные силы и противовоздушная оборона.

Кроме того, сообщил Порошенко, «продолжается беспрецедентная милитаризация Черноморского региона». Он отметил, что на территории Крыма, который вошел в состав РФ по результатам демократического референдума, создано мощное объединение войск, которое включает воздушный, наземный и морской компоненты. Общая численность, по данным украинского руководителя, свыше 30 тысяч военных. При этом Порошенко добавил, что Россия якобы пытается изменить весь политический ландшафт Европы.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что заявление Порошенко — это продолжение предвыборной риторики. По его мнению, украинский президент пытается выставить себя мнимым защитником страны.

В марте 2019 года украинские власти назвали Россию наибольшей террористической угрозой для страны. Соответствующее утверждение содержится в концепции борьбы с терроризмом, которую во вторник одобрил президент Украины Петр Порошенко.

В концепции также говорится, что «вероятность распространения терроризма в Украине приобретает угрожающий характер», чему способствуют сепаратистские настроения. В связи с этим Порошенко поручил разведслужбам и правительству в течение двух месяцев разработать план реализации концепции, а также предложения по ревизии государственной системы борьбы с терроризмом.

Отметим, что российские власти неоднократно заявляли о своей непричастности к внутриукраинскому конфликту. По словам представителей министерства обороны РФ, военное ведомство не предоставляло ДНР и ЛНР ни оружия, ни припасов, ни другой помощи. Также Россия заявляла, что не вмешивается во внутренние дела государств.