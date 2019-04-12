СМИ рассказали, как происходит инженерное обслуживание самолетов ВКС РФ в Сирии

Хмеймим, 12 апреля. СМИ рассказали, как происходит инженерно-техническое обслуживание самолетов ВКС России в Сирии.

Работы проводит инженерно-технический состав авиационной группы. Обслуживание начинается сразу после посадки, чтобы успеть подготовить боевую машину к новому вылету.

«Каждый летчик, подходя к самолету, должен быть уверен, что самолет подготовили как для себя. Без единого замечания взлететь в воздух, выполнить поставленную задачу с заданной эффективностью», — цитирует пилота новейшего истребителя поколения 4++ Су-35 РИА Новости.

Инженерная группа действует по алгоритму. На выполнение всех работ дается определенное время. Первым делом происходит заправка самолета.

Потом оператор мобильной станции медицинского кислорода протирает спиртом наконечник шланга и начинается подача необходимого для пилота газа. Специалист одет в белый халат, чтобы заметить малейшую опасность попадания масла на шланг подачи кислорода.

После подкачивают колеса и закачивают жидкий азот, инженеры проверяют всю электронику на борту, вытирают лобовое стекло. В заключение в бортовом журнале оставляют соответствующую роспись.

«Для заполнения документации используются только синие ручки. Черные — плохая примета», — отмечает инженер авиакомплекса.

Российская авиация успешно выполняет в Сирии боевые операции, помогая правительственным войскам Сирийской Арабской Республики бороться с террористами. В середине марта Газета.ru сообщила, что ВКС уничтожили склад с ударными беспилотниками террористической группировки в сирийской провинции Идлиб.