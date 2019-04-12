СМИ сообщили, что Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии

Москва, 12 апреля. Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сообщили российские СМИ.

Отмечается, что на этом посту он сменил главнокомандующего ВКС генерала Сергея Суровикина, который руководил действиями армии России в САР последние несколько месяцев.

Как пишет «Коммерсант», ключевой задачей нового руководителя станет организация совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих зоны деэскалации Идлиб. Сейчас там находятся около 35 тысяч боевиков и работают более 30 объектов с химическими веществами.

«Газета.ru» писала, что в октябре 2018 года в сирийской провинции Идлиб были определены границы демилитаризованной зоны, о создании которой ранее договорились Россия и Турция. Соглашение двух стран как альтернативу военному обострению в регионе одобрили и представители западных стран.