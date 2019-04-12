Авад бен Ауф возглавил Военный совет Судана. События дня. ФАН-ТВ

Бен Ауф возглавил Военный совет Судана Министр обороны Судана Авад бен Ауф возглавил Военный совет в Хартуме. Переходное правительство, куда войдут 12 человек, будет управлять страной до президентских выборов 2020 года. Напомним, что накануне армия Судана объявила о роспуске кабмина и уходе президента страны Омара аль-Башира. К этому привели мирные протесты граждан, которые начались в конце прошлого года. Армия, призвав не устраивать беспорядки, встала на сторону митингующих. Которые, кстати, до сих пор празднуют успех на столичных улицах. И, несмотря на массовость шествий, обстановка в Хартуме сейчас остается спокойной.

В Эквадоре задержан соратник Ассанжа Международная федерация журналистов призвала не экстрадировать Джулиана Ассанжа. Президент организации Филипп Лерут считает смертную казнь в США довольно вероятным исходом. А вот в Эквадоре тем временем задержан близкий соратник основателя WikiLeaks. Его имя не называется, но известно, что он пытался сбежать в Японию. Власти страны подозревают его во вмешательстве во внутренние дела. О других подробностях пока не сообщается. Что касается самого Ассанжа, президент Эквадора Ленин Морено уверил общественность: высшая мера наказания журналисту не грозит, и на то есть письменные гарантии. Вот и Минюст США предъявил австралийцу лишь обвинение в сговоре с целью участия в хакерской деятельности — по этой статье ему грозит до 5 лет заключения. Но реальные намерения властей, судя по всему, покажет только время.

Джелилов арестован до 9 июня Басманный суд Москвы арестовал главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова до 9 июня. Накануне чиновника задержали по обвинению в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Джелилов вел манипуляции с земельными участками. И, конечно, не без помощи служебного положения. Землю, рыночная стоимость которой оценивается в 20 млн рублей, он незаконно передавал своим родственникам. Следствие еще выясняет все детали произошедшего.