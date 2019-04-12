Вашингтон, 12 апреля. Арктика стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира, однако США совершенно не готовы защищать там свои интересы, пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике.

По мнению экспертов, Вашингтон не готов к борьбе за Арктический регион. Они объяснили это тем, что к северу от Полярного круга у американской армии нет ни одной крупной военной базы, ни самолетов, ни крупных военных кораблей, которые могут работать под воздействием низких температур.

Как пишет National Interest, флот ВМС США имеет в своем распоряжении всего один тяжелый ледокол «Полярная Звезда», возраст которого — 42 года. Журналисты напомнили, что в 2019 году ледоколу едва удалось избежать крушения, когда вода начала заливать судно. Три года назад он также мог потерпеть крушение из-за взрыва генератора, но инженеры спасли корабль, воспользовавшись комплектом для ремонта доски для серфинга.

National Interest заявил о беспомощности США в Арктике. Автор статьи утверждает, что в американском правительстве не обращают внимание на плачевное состояние ледоколов. К примеру, в 2018 году сенат выделил 750 миллионов долларов на усовершенствование арктического флота. Позже эти средства были перенаправлены на строительство стены на границе с Мексикой.

Эксперты подчеркнули, что, напротив, Россия активно готовится защищать свои интересы в Арктике. У российской армии появились новейшие подводные лодки, самолеты и танки, приспособленные к арктическим условиям. Как пишет «Газета.ru», она обладает сильным ледокольным флотом, который насчитывает около 40 кораблей. В скором времени российские конструкторы рассказали о реализации плана по строительству кораблей, способных нести крылатые ракеты. По мнению автора статьи, это укрепляет позиции Москвы в Арктике, помогает развивать зарождающуюся коммерческую деятельность в регионе.

«В то время как США только тратят время, не осознавая всей важности этих территорий, богатых разнообразными ресурсами», — пишет журнал.

В марте 2019 года The National Interest также писало об укреплении позиции РФ в Арктике. Россия отправляет зенитные ракетные комплексы С-400 в Арктику — и это только начало, заявили эксперты американского издания.

Аналитики Института изучения войны обратили внимание на комплексный план по развитию этого региона, который был представлен Минприроды РФ 13 марта.

«Этот план включал в себя более 100 проектов, направленных на развитие, освоение и переработку минерально-сырьевой базы региона», — подчеркивают они.

Отметили они и начало полномасштабного освоения Харасавэйского газового месторождения на полуострове Ямал. Таким образом, как пишут специалисты NI, президент РФ Владимир Путин уделяет все больше внимания инвестициям в Арктику, «видя в ней источник потенциального экономического роста России в будущем».

С беспокойством эксперты указали и на наращивание военного потенциала РФ на Крайнем Севере». Россия создает новые военные объекты, например военно-воздушную базу в деревне Тикси за Арктическим кругом.

При этом РФ уже обладает мощным ледокольным флотом. Издание напомнило также о развертывании российских систем ПВО в Арктике и зенитных ракетных комплексов C-400 , «Тор-М2», а также противокорабельных комплексов«Бастион», пишет NI.

Таким образом, как считают авторы материала, Россия укрепляет доминирующие позиции в Арктике, и главная цель этих действий, по их мнению, заключается в обеспечении беспрепятственного доступа к экономическим ресурсам за Полярным кругом, а также вдоль Северного морского пути.

В Институте изучения войны указали на распоряжение президента РФ о восьмикратном увеличении мощности этой транспортной артерии к 2024 году. Американские специалисты заявили, что тут «на руку» РФ сыграет и таяние полярных льдов, ведь оно сделает Северный морской путь еще более удобным, и предоставит Москве новые экономические возможности в мировой торговле.

Все эти факторы неутешительны для Вашингтона, известного своей склонностью к протекционизму, и получение СМП дополнительной динамики развития представляет большую опасность для попыток Штатов установить гегемонию в газовой отрасли. На это ранее указывал портал «Корабел.ру» (глобальной базой данных по морской отрасли в России и странах СНГ. — Прим. ФАН). По данным издания, рост грузооборота порта Саббета уже успешно бьет по СПГ-позициям США. Он дает возможность эффективно осуществлять поставки как в страны Евросоюза, так и в государства Азии, а это совершенно не в интересах газового бизнеса Штатов.