В Эквадоре задержали друга Ассанжа

Москва, 12 апреля. В Эквадоре задержали человека, близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом рассказала министр иностранных дел страны Мариа Паула Ромо.

По ее словам, руководство государства подозревает его во вмешательстве во внутренние дела страны. Как передает радио Sonorama, близкий Ассанжу человек многократно путешествовал с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Колумбию, Испанию и Венесуэлу. Она уточнила, что человек, близкий к WikiLeaks, живет в Эквадоре. Он был задержан при попытке улететь в Японию. Накануне около посольства Эквадора в Лондоне задержали Ассанжа, которому было отказано в дипломатическом убежище.

Как пишет «Газета.ru», Ассанжа могут отправить в США. Как напомнили эксперты, там против него возбуждено дело о кибер-преступлении. Вестминстерский суд обязал США предоставить все документы по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks до 12 июня.