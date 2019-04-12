Первый польский космонавт назвал российские самолеты «гениальными»

Варшава, 12 апреля. Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский заявил, что считает российские самолеты лучшими в мире по аэродинамике и авионике.

Гермашевский за летную карьеру имел опыт пилотирования разными самолетами, в том числе американскими F-16 и F-18 и российскими МиГ-15, МиГ-21 и МиГ-29.

«Я могу сказать, что российские самолеты не имеют равных себе в мире, если речь идет об авионике, аэродинамике. Раньше их двигатели и электроника были слабее. Сейчас МиГ-29 модернизирован и является полностью достойным соперником для F-16», — подчеркнул Мирослав Гермашевский.

По мнению космонавта, МиГ-41 и Су-34 станут гениальными машинами, которые выполняют и военные, и «цирковые фигуры». Такая маневренность очень востребована при соответствующем тактическом использовании, считает Гермашевский. Он выразил сожаление в связи с тем, что не сможет полетать на этих машинах.

Своим любимым самолетом польский космонавт назвал МиГ-15.

«Он делал все, что я хотел, там не было слишком много дополнительного оборудования. Прекрасный самолет для пилотажа. Это первый реактивный самолет, который я освоил, это самолет-легенда», — рассказал Гермашевский.

Ранее американские эксперты назвали истребитель МиГ-29 настоящим монстром, сообщают «Известия». Специалисты отметили, что самолет способен «убивать броню» противника и выполнять широкий спектр задач, поэтому пользуется большим спросом на мировом рынке.

МиГ-29 наряду с Су-22 и F-16 составляют основу боевой авиации Польши, сообщает Газета.ru. Тем не менее, в настоящее время Варшава ведет переговоры с Вашингтоном о покупке американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.