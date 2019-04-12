Власти Нового Уренгоя объяснили закупку цифрового баяна за 460 тысяч рублей

Ханты-Мансийск, 12 апреля. Администрация Нового Уренгоя объяснила закупку цифрового баяна для школы искусств, которая может обойтись в 460 тысяч рублей, условиями на рынке музыкальных инструментов.

Чиновники отметили, что изучили отзывы ведущих исполнителей страны и рынок инструментов при подготовке технического задания. Выяснилось, что стоимость цифрового баяна может превышать миллион рублей, но выбрать для школы искусств решили не самый дорогой инструмент.

«Выбран не самый дорогой музыкальный инструмент, но главное - он соответствует заявленным техническим характеристикам», — цитирует представителя городской администрации РИА Новости.

В муниципалитете отметили, что необходимость приобретения музыкального инструмента возникла давно. По данным портала закупок, городские власти пытались приобрести инструмент в конце 2018 года, но ни одной заявки от поставщиков в срок подано не было.

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